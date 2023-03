LIVE verkiezingen • Vrouw ernstig gewond na ongeluk Nijmegen • Silvolde stopt ermee

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 15 maart.

AANHANGER VOL GLAS RAMT VIADUCT | Een aanhanger van een busje met daarop hoge glazen platen ramde woensdagochtend het viaduct onder stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. De bestuurder had de hoogte van die glasplaten kennelijk verkeerd ingeschat.

TREINREIZIGERS STAPPEN OVER ZWAARGEWONDE MAN | Verbijstering bij politieteam Zaanstreek, nadat zij dinsdagmiddag een 61-jarige man hielpen die zwaargewond was geraakt op station Zaandam. In plaats van ruimte te maken voor hulpverleners, stapten reizigers in hun haast om de trein te halen over de man heen.

VROUW ERNSTIG GEWOND NA ONGELUK NIJMEGEN | Een 84-jarige vrouw is dinsdag aan het eind van de middag ernstig gewond geraakt nadat ze op de Scheidingsweg in Nijmegen in botsing kwam met een auto. Ze fietste op een e-bike.

SILVOLDE STOPT ERMEE | SC Silvolde stopt na dit seizoen met prestatievoetbal. De stekker wordt in mei uit het eerste elftal getrokken, dat nu voor het achtste seizoen in de vierde divisie (voorheen hoofdklasse) uitkomt.

‘WAAR GAAN WE HEEN MET DE MAATSCHAPPIJ’ | Een van de twee stewards die vorig jaar mei tijdens een wedstrijd van Vitesse in stadion GelreDome zwaar werd mishandeld, hield dinsdagmiddag voor het gerechtshof een emotioneel betoog over supportersgeweld.

POLITIE OPGESLOTEN DOOR INBREKERS JUWELIER | Eerst ervoor zorgen dat de politie niet snel kan uitrukken door de uitgang van het bureau af te sluiten, dan even verderop in Gennep ‘rustig’ de juwelier overvallen. Het overkwam juwelier Van Arensbergen niet voor het eerst.

NOS DOET ONDERZOEK IN HELE ORGANISATIE | De NOS gaat in de hele organisatie onderzoek laten doen naar de werkcultuur en een veilige werkomgeving. Dat heeft de directie besloten naar aanleiding van de misstanden bij NOS Sport en de gesprekken daarover in de hele organisatie.

ALI B VERVOLGD VOOR ONGEWENST GEDRAG ELLEN TEN DAMME | Een van de drie zaken waarvoor rapper Ali B wordt vervolgd, draait om zangeres Ellen ten Damme. Zij deed géén aangifte, maar maakte wel melding van seksueel ongewenst gedrag van Ali B.

SUSAN LOOPT STAGE MET HULPHOND | Suzan Rouwhorst uit Winterswijk heeft autisme en last van paniekaanvallen. Maar met hulphond Milo aan haar zijde gaat het goed. Sinds deze week loopt ze stage en helpt bij praktijklessen op het Candea College in Duiven. Mét Milo.

LIVE VERKIEZINGEN | Het is zover. Verkiezingsdag. Vandaag gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten, waterschappen en, indirect, de Eerste Kamer. Om 7.30 uur gaan de stembureaus open. Welke partijen worden de grote winnaars?

‘MENSEN ZIJN EAGER OM TE STEMMEN’ | Door het grootste boerenprotest uit de Nederlandse geschiedenis, vorig jaar juni, stond Stroe in één klap op de kaart. Maar of BBB daarom ook meteen hoge ogen gooit in het dorp? ‘De stemmers op klompen en in werkkleding komen vanavond, dan staat het hier gegarandeerd vol.’

DUKENBURG STEMDE 4 JAAR GELEDEN MASSAAL OP FORUM | Nijmegen stemde tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 massaal op GroenLinks. ‘Havana aan de Waal’ deed zijn eer aan, maar niet in Dukenburg. Dit stadsdeel viel als één blok voor nieuwkomer Forum voor Democratie. Tegelijkertijd was de opkomst er traditioneel laag.

Houd de site en de app in de gaten voor de verkiezingsuitslagen.

