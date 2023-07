Mag de muziek harder in deze kroeg op het Plein in Tiel? ‘De moed zakt je redelijk in de schoenen’

Met video Stoep vol auto’s, midden in het Tielse centrum (maar dit keer mag het): ‘Barbiepop voor 2 euro, paar schoenen voor 5’

Oprijden met je auto, achterklep open, spulletjes uitstallen en verkopen maar: dát is een echte kofferbakverkoop. Wie iets van dat sfeertje wilde proeven, was zaterdag in de Kleibergsestraat in Tiel aan het juiste adres.