Man (41) valt ex lastig en zegt tegen haar dochter ‘dat ze eraan gaat’: ‘Superdom, het ging mij puur om mijn spullen’

Vooral LRC Leerdam is straks de dupe van streep door uitbrei­ding Glaspark: ‘We zitten tegen de max aan’

De streep die de Raad van State door de uitbreidingsplannen van sportpark Glaspark in Leerdam zette, zal op termijn vooral de groei van voetbalclub LRC Leerdam in de weg zitten. Maar het is ook een rem op de behoefte om het Glaspark uit te laten groeien tot een multifunctioneel sportpark. ,,Komend seizoen redden we ons nog wel, maar we zitten wel tegen onze maximale capaciteit aan.”