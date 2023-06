Man valt van z'n fiets en raakt gewond: twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen

Van den Dool onder­streept topvorm in Papen­drecht: ‘Ik moest gaan, want ben niet de beste sprinter’

Jens van den Dool onderstreepte zaterdag tijdens de 69ste wielerronde van Papendrecht zijn topvorm met een klinkende overwinning. ,,Drie podiumplaatsen in een week tijd’’, refereerde hij opgetogen aan zijn knappe zege in Hoogerheide en tweede plaats in het districtskampioenschap.