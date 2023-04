Mariënwaerdt hoopt meest romantische landgoed te worden

Tractorpul­ling en biertjes drinken onder mooi zonnetje tijdens Boeruh Rock

Bulderende paardenkrachten tijdens de trekkertrek-wedstrijd zaterdag tijdens Boeruh Rock in Herwijnen. Maar niet alleen gemotoriseerde kracht had een plek in het uitgebreide programma van dit grote dorpsfeest. Als nieuw onderdeel was er de kruiwagenrace, waarbij een fit en sterk persoon een menselijk vrachtje in een kruiwagen heelhuids moest afleveren aan het einde van een parcours.