Medisch centrum voor mond- en kaakziektes in oude voedselbank Tiel

Fruitcorso en Vrienden van Suriname moeten uit loods, maar zien alterna­tief aan neus voorbij­gaan: ‘Dat is een probleem voor ons’

Het leek een ideale plek: het voormalige pand van de voedselbank aan de Burgemeester Schullstraat in Tiel. Perfect om spullen voor het Fruitcorso in kwijt te kunnen, en ook om spullen in op te slaan om later op te sturen naar Suriname. Het pand wordt echter verkocht aan een andere partij, en dat terwijl het Fruitcorso én de Stichting Vrienden van Suriname binnenkort uit hun onderkomen aan de Papesteeg moeten.