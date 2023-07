Meer en grotere bomen moeten hitte in dorpen West Betuwe bestrijden

met VIDEO Wie vandaag over deze dijk rijdt, krijgt geld cadeau: ‘We heffen als eerste in Nederland negatieve tol’

Het Veerhuis in Varik is tegen alles wat de aarde kapotmaakt, zegt beheerder Henry Mentink. Daarom, en om onteigening tegen te gaan, is haar stukje Waalbandijk gratis in bruikleen gegeven aan Waterschap Rivierenland. En wordt iedere passerende automobilist verblijd met 10 cent.