‘Meer woningen, óók bij boomgaarden waar nu bestrijdingsmiddelen worden gebruikt’

Na De Rietschoof bij Aalst ook weer blauwalg in de Tijningen­plas Zaltbommel

ZALTBOMMEL/AALST - Het is even niet zo verstandig om verkoeling te zoeken in de Tijningenplas in Zaltbommel. De Put zit weer eens vol met blauwalg, waarschuwt de gemeente. En daar kan mens en dier flink ziek van worden.