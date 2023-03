Melden dat de verongelukte vrouw op een e-bike reed, was volkomen overbodig en draagt bij aan negatieve beeldvorming

Imraan is de enige die met voorkeur­stem­men is gekozen in provincie Utrecht: ‘Leven op z’n kop’

Hij kan het nauwelijks geloven, maar Imraan El Hamdaoui (28) gaat aan de slag als Statenlid in de provincie Utrecht. De GroenLinkser is als enige in de provincie met voorkeursstemmen gekozen, al stond hij bepaald niet bovenaan de kieslijst.