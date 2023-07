Meldingen blijven te lang liggen bij Veilig Thuis; personeel extra ingezet om wachtrij weg te werken

Het duurt te lang voor Veilig Thuis alle meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling oppakt. Dat probleem speelde in 2022 in heel Gelderland-Zuid, van Millingen tot Culemborg. Om wachtrijen weg te werken is onder meer aan personeel gevraagd extra te werken.