Moet coffeeshop Cobra voor weken dicht? Alles hangt af van ‘opslag elders’

Ondanks bezwaren van boeren in de omgeving: me­ga-zonnepark langs A15 is welkom

Vattenfall mag een groot zonnepark gaan bouwen langs de Panderweg in Lienden, dicht tegen de A15 aan. Ondanks flinke bezwaren van boeren in de nabije omgeving. Maar de gemeenteraad van Buren stemde uiteindelijk bijna unaniem in.