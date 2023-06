Mogelijke fietsendiefstal leidt tot ‘fikse mishandeling’ in Tiel: vier verdachten aangehouden, jongste is 16 jaar

Leerdam­mers boos over weghalen van geliefde vissteiger: ‘Oudjes hebben niks meer’

Bewoners aan de Leerdamse Bohemen zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Vijfheerenlanden over het plotselinge weghalen van een populaire vissteiger. Ondanks de handtekeningenactie komt er geen nieuwe voor in de plaats, terwijl particuliere steigers in het naastgelegen Levanger wél vervangen worden. ,,Oudjes kunnen niet op een stoeltje gaan zitten, dan kukelen ze zo de Linge in.”