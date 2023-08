Muziek, film, cabaret én midgetsjoelen, het staat allemaal op het programma van het Spoel festival

Vader en zoon Vink begeleiden voetbal­profs in eigen achtertuin: ‘Spelers als De Ligt, Lang en Mazraoui lopen nog steeds met me weg’

Gery Vink werkte als jeugdtrainer van Ajax met de grootste talenten van Nederland, Wimilio Vink was vorig seizoen één van de bekerhelden van Spakenburg. Dit voetbaljaar komen vader en zoon elkaar weer tegen in de tweede divisie, maar samen begeleiden ze nu ook (aanstormende) profs. In hun eigen achtertuin in Kesteren.