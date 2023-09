Na Spaans avontuur kiest Nick Romein voor Theole: ‘De trainer zei dat ik al meer Catalaans had gesproken dan de grote Lionel Messi’

Gorcums museum opent kunstzinni­ge toiletten: ‘De dames- en herenaan­dui­din­gen zijn plots verdwenen’

Aanstaande donderdag is er een klein feestje in de hal van het Gorcums Museum. De vernieuwde toiletten worden dan officieel in gebruik genomen! Da’s nog eens wat anders dan de doop van een boot met een fles champagne. Ben benieuwd naar de openingshandeling. Wordt er een gigantische lintworm doorgeknipt? Of wordt er een symbolische eerste plas gepleegd door de grootste zeikerd van Gorinchem? Wie dat is? Ik ben daarvoor niet gevraagd, dus dat valt dan wel weer mee!