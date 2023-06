Neder-Betuwe steunt Tielse voedselbank toch, met vers fruit en groente

REPORTAGE Serieuze boodschap voor koning bij bezoek aan Gorinchem: ‘Druk op actieve zorg wordt niet altijd onderkend’

Met een rondleiding langs onder meer de spoedeisende hulp en het Gasthuis in Gorinchem kreeg koning Willem-Alexander vrijdagmiddag een glimp mee van de verschillende soorten zorg die Rivas Zorggroep biedt. Voor patiënten was het vooral een feestelijke dag. Maar tijdens het werkbezoek werden ook kritische noten gekraakt: ,,We moeten niet doorgaan met ziekenhuizen sluiten.”