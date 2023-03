Niet uitverkocht, maar het rockte wel weer bij aftrap Parel van de Betuwe

Het was weer een stevige show die de Tielse band Rampspoed zaterdagavond gaf op het podium van de Gelderlandfabriek in Culemborg. Samen met hun stadsgenoten van Viper 3.0 verzorgde de feest-boerenrockband de aftrap van de talentenjacht Parel van de Betuwe. Alleen speelden de bands voor een mager gevulde zaal.

Slechts een honderdtal liefhebbers had de moeite genomen om te komen kijken en luisteren in het Culemborgse cultuurpodium. Zonde, want de twee bands lieten prima horen waar ze toe in staat zijn. In het geval van Rampspoed, vorig jaar winnaar van de publieksprijs van de Parel van de Betuwe, was dat natuurlijk een enthousiast feestje in zowel boeren- als rocksfeer.

Volledig scherm Rampspoed © william Hoogteyling

Spelen voor volle zaal

De Parel van de Betuwe bestaat sinds 1990 en heeft zijn oorsprong in Buren. Toen was de naam nog Grote Prijs van de Betuwe, maar die maakte een jaar later plaats voor de huidige naam. In de loop der jaren hebben een kleine vierhonderd beginnende Betuwse bands meegedaan aan de muziekwedstrijd. De eerste winnaar was de Tielse band Urf, Rund en ​Rukvet No. 7, vorig jaar ging de Utrechtse band Velveteen Rabbit er met de eerste prijs vandoor.

Alle succesvolle en minder succesvolle groepen uit die 33 jaar Parel van de Betuwe hebben één ding mogen ervaren. Hoe is het om voor een volle zaal met publiek te spelen? Die ervaring gaan de deelnemers aan de 32ste editie (in 2020 en 2021 ging het feest wegens corona niet door) van de talentjacht ook ondervinden.

6 Times A Charm, BLIMP, Dysania, Reyck, The Applepickers en Turmoil kregen zaterdag een workshop van actrice en professioneel sopraan Linda Vink en muzikant en booking agent Walter Wilhelm. Op zaterdag 21 april staan ze meteen in de finale, want de inschrijvingen kwamen te vaak van buiten de regio. En daar wil de organisatie wel aan vasthouden. Plaats van handeling is wederom de Gelderlandfabriek. Hopelijk is de zaal dan wel tot de laatste plek uitverkocht.

