Nieuw festival in Culemborg speciaal voor jongeren die tussen wal en schip vallen

Nieuw in de regio Culemborg: Jij Bent!, een festival voor jongeren, vooral tussen de 14 en 18 jaar. Een dag lang kunst, cultuur en muziek in de Gelderlandfabriek. Plus informatie hoe je als jongere zelf zoiets moet organiseren.