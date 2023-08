Nieuwe fiets voor Ricardo (27) nadat zijn e-bike werd gestolen terwijl hij hielp bij brand in Alblasserdam

COLUMN Wat als een toeristi­sche visie ontbreekt?

Toerisme is een toverwoord. Pakweg vijf jaar geleden waren we er in Gorinchem nog helemaal niet zo mee bezig. We bungelden mee aan de touwtjes van Dordrecht. Onszelf promoten op een vakantiebeurs? Ach, te duur en wat levert het op? Laat ons maar dat slaperige stadje blijven aan de rivier. Dat de vestingwerken jaren geleden waren gerestaureerd en de Lingehaven was vernieuwd was eigenlijk vooral voor onszelf. En die paar passanten.