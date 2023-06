Nog drie jaar gemeentehuis, dan komen er 75 huurappartementen in ‘gemeentekasteel’ Buren

Angel is de nieuwe eigenaar van Leerdams restaurant Posthuys: ‘De Chinese keuken is juist hoogstaand’

De Chinese keuken ligt onder vuur. Babi pangang en foe yong hai zijn op zijn retour en het is een hele rompslomp om traditionele Chinese koks in te vliegen. Maar de keuken is juist hoogstaand met een wonderlijke combinatie van ingrediënten en bereidingswijzen, meent Angel Chen. Sinds kort laat ze Leerdam kennismaken met Aziatische fusion-gerechten in de keuken van het Posthuys.