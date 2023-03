Oekraïense jeugd op fiets naar school

Fietsveiligheid

Er was een flinke deelname. Veel van de aanwezige kinderen en jongeren bleken al redelijk goed te kunnen fietsen, maar over verkeersregels en veiligheid moest nog wel het nodige geleerd worden. De Fietsschool van de Fietsersbond gaf hen een boekje met theorie ‘Ik leer fietsen’ in het Oekraïens. Wethouder Monique Bettink-Pierik: ,,We vinden het belangrijk dat de zelfredzaamheid van deze leerlingen groter wordt. Bovendien is fietsen gezond, duurzaam en leuk.”

Taalklas in Tiel

Tot aan de zomer van 2023 ontvangt de gemeente geld van het Rijk voor het leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen. In de gemeente Buren wordt dit nu vooral gebruikt voor het vervoer van jonge kinderen naar de taalklas in Tiel. Het Rijk moet nog beslissen of er in het nieuwe schooljaar weer financiering komt, maar dat lijkt toch heel waarschijnlijk. Het tijdelijke chaletpark voor Oekraïense vluchtelingen in Maurik mag er tot medio 2024 blijven staan. In het algemeen verloopt hun verblijf daar heel soepel en zijn er ook veel Maurikers die vrijwilligerswerk verrichten om de vluchtelingen bij te staan. Er is plek voor 180 volwassenen en kinderen. Er verblijven vrij veel gezinnen, vaak zonder vader.