Onderhoud en roest worden vrijwilligers te veel: gemeente wordt weer eigenaar van zwembad

Vermoede­lij­ke drugsdea­ler (34) niet onder de indruk van berg aan bewijs: ‘Die drugs waren niet van mij’

Tot drie keer toe werd een 34-jarige Tielenaar vorig jaar betrapt in een auto waarin forse hoeveelheden drugs werden aangetroffen. Waaronder amfetamine, honderden xtc-pillen, liters GHB alsmede zware, vergunningsplichtige medicijnen. De Arnhemse rechtbank had maandag een zware kluif aan de verdachte, die ondanks een berg aan bewijs hardnekkig bleef ontkennen in drugs te dealen.