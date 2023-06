Onderwijsinspectie deze week nog naar Lingecollege: ‘Afgelopen weken handvol meldingen binnengekregen’

School­plein vol tegels die verzakken en een lek groen schooldak gaan Gorinchem 2,3 miljoen euro kosten

Een schoolplein waar de tegels spontaan schots en scheef gaan liggen en een groen dak dat zo lek is als een mandje. Het oplossen van deze problemen op twee brede scholen in Gorinchem gaat de gemeente ruim 2,3 miljoen euro kosten. Maar dat geld is er niet.