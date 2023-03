Ophemert praat vanavond over ontsluiting Tiel en over de Waaldijk

KWC trekt papieren school­krant uit de mottenbal­len: ‘Het blijft zo veel beter hangen dan een mailtje’

Terug van weggeweest op het KWC in Culemborg: de papieren schoolkrant. Gemaakt door een enthousiaste redactie met zowel docenten als leerlingen. Het blijkt een regelrechte hit, want kort na de primeur is het aantal redacteuren verdrievoudigd.