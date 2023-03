Opkopen boerderijen kan natuur juist schaden, berekent ChristenUnie: ‘Veel meer uitstoot mogelijk’

De strenge regelgeving rondom stikstof helpt de natuur helemaal niet vooruit, onderzocht de ChristenUnie. Waar de overheid met de huidige aanpak juist minder stikstofuitstoot wil, is de kans nu groot dat er méér stikstofuitstoot in Nederland komt. En dus moet de uitruil met stikstofrechten verboden worden, zegt de partij.

Het zit zo: elke nieuwe fabriek of boerderij binnen 25 kilometer van een beschermd natuurgebied moet eerst zorgen dat iemand anders stopt met activiteiten die stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Dat noemen we extern salderen.

Op de Veluwe wordt dan vaak gekeken naar boerderijen dichtbij het natuurgebied, die hebben immers flink effect op het natuurgebied. Precies dat laatste wordt geteld in een model dat Aerius heet: hoeveel gram stikstof slaat er van dat bedrijf neer op de Veluwe, niet hoeveel stikstof er in totaal wordt uitgestoten.

Quote We moeten allemaal iets inleveren. Dat is de enige weg uit de crisis Dirk Vreugdenhil, ChristenUnie

Met zelfde rechten kan fabriek veel meer uitstoten dan een boer dichtbij de Veluwe

Met 70 procent van die rechten (de rest vervalt ten bate van de natuur) kan een fabriek op 20 kilometer afstand van de Veluwe véél meer stikstof uitstoten. Slechts een deel daarvan komt volgens de berekeningen uit Aerius immers op de Veluwe terecht.

De andere uitstoot gaat ook de lucht in en komt uiteindelijk óók op allerlei natuur in Nederland terecht, maar dat telt voor de berekening niet mee. Het ministerie hanteert een vaste grens van 25 kilometer. Alle uitstoot daarbuiten bestaat op papier niet, maar is er wel degelijk.

En dus houden we ons zelf voor de gek, zegt Gelders Statenlid Dirk Vreugdenhil die de berekeningen in het systeem maakte. ,,Deze oplossing voor het stikstofprobleem is vooral gericht op snelle vergunningverlening en niet op herstel van de natuur.”

Stop met uitruil van stikstofrechten De ChristenUnie pleit al langer voor een verbod op de uitruil van stikstof uit de boerderij (ammoniak) en stikstof uit fabrieken (stikstofoxiden). Dat is een technisch verhaal, maar wel van belang. Ammoniak slaat voor het grootste gedeelte heel dichtbij neer. Stikstofoxiden waaien vaak veel verder weg, dus niet alleen op een natuurgebied vlakbij. In een berekening van de ChristenUnie blijkt dat als er op de plek van een boerderij (ammoniak) met precies dezelfde stikstofrechten een fabriek wordt gebouwd (stikstofoxide), er opeens veel meer stikstof mag worden uitgestoten, precies op dezelfde plek. De impact van de fabriek op het natuurgebied vlakbij is immers niet zo groot. ,,Maar dat betekent niet dat de natuur in totaliteit er beter van wordt”, zegt Vreugdenhil.

Vreugdenhil denkt dat rechter regels van kabinet van tafel veegt

Eind deze maand doet de Raad van State voor het eerst uitspraak in een zaak waarin de stikstofregels van het kabinet worden getoetst. De zaak draait om de doortrekking van de A15 bij Zevenaar. Het kabinet wil voor dit project alleen de stikstof die tot 25 kilometer van de weg neerkomt compenseren. Dat doet het door zes boerderijen op te kopen. De overige stikstofuitstoot van de auto's hoeft niet meteen te worden gecompenseerd.

Vreugdenhil neemt met zijn berekeningen alvast een voorschot op die uitspraak. ,,Ik durf er een fles wijn om te verwedden dat de regel van 25 kilometer niet houdbaar is.”

Bouwprojecten moeilijker te realiseren

Gevolg van de uitspraak zal zijn dat het niet alleen voor de A15, maar voor heel Nederland het steeds moeilijker wordt om stikstofruimte te compenseren. Een fabriek dicht bij de Veluwe zal dan immers ook zijn uitstoot op natuurgebieden in Overijssel moeten compenseren.

Een onwerkbare situatie, ziet ook de ChristenUnie die daarom helemaal af wil van de handel in stikstofrechten. De overheid moet veel meer gaan bepalen welke bouwplannen nog wel kunnen en welke niet en vooral de natuur herstellen, zo stellen Vreugdenhil en Tweede Kamerlid Pieter Grinwis. De handel in stikstofrechten voor snelwegen of Schiphol moet helemaal meteen stoppen, zeggen zij.

Nederland verder op het slot?

Dat betekent wel dat Nederland vermoedelijk verder op slot zal gaan. Schiphol zal niet makkelijk kunnen uitbreiden, een gemeente als Nijmegen of Ede zal niet zomaar nieuwe bouwprojecten kunnen ontwikkelen. ,,Maar als we nu niet ingrijpen, dan gaat de natuur er alleen maar op achteruit en dan zal de rechter uiteindelijk alsnog in gaan grijpen”, zegt Vreugdenhil.

Bovendien is de gedachte van partijen als Schiphol en de gemeente Nijmegen een verkeerde, meent hij. ,,Iedereen denkt nu: ik moet boerderijen opkopen, want we moeten groeien, we hebben méér ruimte nodig. Terwijl juist de eerste gedachte moet zijn: hoe kan ik zorgen dat mijn eigen uitstoot naar beneden gaat. We moeten allemaal iets inleveren. Dat is de enige weg uit de crisis.”