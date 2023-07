Oppepper winkelcentrum Passewaaij

Jonge telers hebben vertrouwen in nieuwbouw FruitMas­ters

De eerste van de bijna 2.800 palen is in de Betuwse klei geslagen en niet zomaar. Alle palen zijn voor de nieuwbouw op het FruitMasters-complex in Geldermalsen. Er komt een nieuw appelpakstation met hoogbouwmagazijn en het zachtfruitpakstation wordt uitgebreid.