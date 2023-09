Oude bekende op het podium: Fruit Buddies maken winnende fruitmozaïek

Van de lezer Klasloka­len telefoon­vrij: beter voor leerlingen of overdreven gedoe?

De smartphone gaat per 1 januari in de ban. Althans, in middelbareschoolklassen. Een aantal scholen in Drechtsteden loopt vooruit op deze afspraak. Zo telt het Johan de Witt-gymnasium sinds dit studiejaar wekelijks twee ‘telefoonloze dagen’. Op het Walburg College liggen de telefoons sowieso al bijna de hele dag in de kluis. Een goede aanpak of betuttelend?