Oude leiding kerosine vervangen in Betuwse bodem

Rivierenland blogt Dansen rond de zonnekalen­der op de Waalkade

Even op een rijtje: een groepje mensen bouwt vierduizend jaar geleden een heuvel nabij Tiel, zet in de cirkel eromheen wat markeringspunten zodat ze voortaan weten wanneer ze hun midzomernachtfestival kunnen vieren en het bijna Kerstmis is. Oh nee, herstel: dat laatste was pas tweeduizend jaar later aan de orde. Poeh, ja het gaat hier om de grote getallen.