Oudere man en vrouw rijden rivier in: traumahelikopter opgeroepen

De Nieuwe Doelen is een verloren zaak

Afgelopen donderdag kreeg ik een tip: vanavond motie van wantrouwen tegen wethouder Attie Mager! Een agendapunt wat last minute was ingebracht door D66, Democraten Gorinchem en de PvdA. Aha, de vorige coalitie rook bloed! Omdat Attie Mager haar collega Fatih Polatli verving tijdens zijn ziekte en toen informatie had achtergehouden.