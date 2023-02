Overledenen kunnen lichaam teruggeven aan natuur op nieuwe begraafplaats Ophemert

De gemeente West Betuwe is een nieuwe, bijzondere begraafplaats rijker. Sinds vrijdag kunnen inwoners voor hun laatste rustplaats kiezen op de natuurbegraafplaats in Ophemert.

Al sinds eind 2021 werd er gewerkt aan de natuurbegraafplaats, die onderdeel is van de reguliere begraafplaats aan de Hermoesestraat in Ophemert. Afgelopen vrijdag opende wethouder Jacoline Hartman van de gemeente West Betuwe het nieuwe stuk . Zij onthulde ook een houten hekwerk, dat speciaal voor de nieuwe begraafplaats gemaakt is. ,,Natuurlijk begraven is een waardevolle toevoeging voor onze inwoners, maar ook voor mensen buiten de gemeente.”

De natuurbegraafplaats stond al enige tijd op de planning van de gemeente, vertelt Hartman. ,,De voormalige gemeente Neerijnen had grond gereserveerd voor een uitbreiding van de huidige begraafplaats van Ophemert. Dit bleek niet nodig. Het is mooi dat we naar een andere invulling hiervoor hebben gekeken.”

Het beheer van de natuurbegraafplaats is in handen van de gemeente.

Lichaam teruggeven aan natuur

De nieuwe begraafplaats is een langgekoesterde wens van sommige inwoners. Een natuurbegraafplaats oogt als een park. Anders dan reguliere begraafplaatsen zijn de graven niet in rijtjes opgesteld en zijn er geen vaste grafzerken. Graven liggen verspreid over het terrein en zijn meestal gemarkeerd met bloemen en gegraveerde boomstronken. Nabestaanden kunnen de graven vinden door middel van een coördinaat.

De bedoeling van een natuurbegraafplaats is dat de overledene zijn of haar lichaam teruggeeft aan de natuur. De kist, kistbekleding, asbus, urn en andere materialen waar de overledene in wordt begraven zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal.

Volledig scherm Wethouder Jacoline Hartman opent de natuurlijke begraafplaats in Ophemert © Gemeente West Betuwe

Aanzienlijk duurder dan reguliere begraafplaats

Opvallend genoeg is een plekje op de natuurbegraafplaats in Ophemert duurder dan een rustplaats op de andere begraafplaatsen van West Betuwe. Om zestig jaar lang verzekerd te zijn van een graf voor één persoon op de natuurbegraafplaats ben je 4500 euro kwijt. Honderd jaar grafrecht kost 7500 euro.

Ter vergelijking, een rustplaats voor minimaal vijftig jaar op de begraafplaats aan de Lange Akke in Geldermalsen kost 2152 euro. Met het verschil dat het onderhoud van de graven op de natuurbegraafplaats bij de prijs is inbegrepen. Het begraven zelf is op alle begraafplaatsen even duur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.