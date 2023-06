Overwegend bewolkt weer in West Betuwe vanmiddag en vanavond

Eindelijk debuteert nieuwe Betuwse Stichting Theater in Gelderland­fa­briek

Drie jaar later dan gepland wordt het muziektheaterstuk Ganesha van de nieuwe Stichting Theater uit Ingen uitgevoerd. Vanaf donderdag is deze roadtrip naar India van twee vrouwen zeven keer te zien in de Gelderlandfabriek in Culemborg.