Overzicht: De Kock (17) bezorgt WNC in blessuretijd een punt, DFS verliest topper tegen Excelsior Zetten

voetbal rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC-Rijnsburgse Boys 0-1

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

WNC heeft na drie nederlagen op rij zaterdag een punt overgehouden aan het uitduel bij FC ‘s-Gravenzande. De Waardenburgse vierdedivisionist was met 2-2 uiteindelijk de morele winnaar. Niels de Kock zorgde in de 93ste minuut voor de gelijkmaker.

De pas 17-jarige De Kock begon voor het eerst in de basis vanwege het vele blessureleed bij WNC. Trainer Cor Prein miste liefst tien selectiespelers. Prein moest zelfs twee spelers uit het tweede elftal halen en trommelde ook oudgediende Jeffrey Weidema (39) op bij het derde team. Uitgerekend Weidema was de aangever bij de 2-2 van De Kock. ,,Een Waardenburgse combinatie; de oudste van het stel bediende de jongste. Dat was wel mooi”, vond Prein. ,,Niels is een jongen met veel potentie. Ik wil hem eigenlijk rustig brengen, maar hij deed het geweldig.”

WNC, tiende op de ranglijst, mocht bij FC ‘s-Gravenzande aanvankelijk nog hopen op een broodnodige overwinning in de strijd om lijfsbehoud. Matthijs van Gessel draaide in de eerste helft een hoekschop in één keer binnen: 0-1. Na de pauze kregen de Waardenburgers meerdere kansen op de 0-2.

,,Maar uit een hoekschop viel de 1-1 en na 71 minuten maakten zij met een afstandsschot de 2-1. Positief was dat wij niet opgaven en bleven knokken voor een resultaat. Gezien de kansenverhouding had er misschien meer ingezeten, maar na die late gelijkmaker zijn wij uiteindelijk ook blij met een punt.”

2H ZUID 1

Tricht-EBOH 4-2

3D WEST 1

3E ZUID 1

Haaften-Sleeuwijk 1-1 (0-0). 1-1 Sam Sybesma.

4E WEST 1

Het was eerder een kwestie van geluk dat Focus’07 1-1 gelijkspeelde tegen Patria vond trainer Stef Ranshuijsen. ,,Ik dacht dat vorige week onze slechtste wedstrijd was, maar daar kwam vandaag nog een schepje bovenop.” De oefenmeester van de Culemborgers miste initiatief en felheid in de duels. In de slotminuten maakte Bram van de Bergh Jeths gelijk via een strafschop. ,,Gauw vergeten deze wedstrijd”

4B OOST

Uchta-FC Lienden 0-3

DFS-Excelsior Zetten 0-1

Dodewaard-SVHA 3-1

Arnhemse Boys-Kesteren

4E ZUID 1

GVV-Asperen 1-5

Unitas-ASH

Groot Ammers-Rhelico 3-0

ZONDAGVOETBAL

2H ZUID 1

Theole-Union

4D WEST 1

SMVC Fair Play-WV-HEDW

4E ZUID 1

DSS’14-Teisterbanders

Buren-Wilhelmina

FC Drunen-RKTVC

Elshout-Wadenoijen

5B ZUID 1

MEC’07-DESO

Maaskantse Boys-BZS

Ruwaard-Ophemert

HRC’14-SCZ