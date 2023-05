Peuk hoort niet op de grond

‘Ik wilde rustig blijven, maar ging uit m'n plaat’. Nivo Sparta buigt 0-3 vervolgens om naar 6-4

Hij wilde kalm blijven tijdens de rust, toen zijn ploeg in Gorcum met 3-0 achter stond in de degradatieclash bij hekkensluiter SVZ. ,,Maar dat is niet gelukt”, moet Nivo Sparta-trainer Niels Blom erkennen. ,,Ik ben even uit m’n plaat gegaan.” Dat had effect. De Bommelaren wonnen met 4-6.