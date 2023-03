Plattelandscoaches populair in de provincie Utrecht: al 300 boeren maakten er gebruik van

Gouden shorttrack­ster Xandra Velzeboer wilde op haar 6de al de beste zijn: ‘Ze had techniek én de vechtlust’

Met vier gouden WK-medailles op zak - één voor elk onderdeel dat ze afgelopen weekeinde in Seoul reed - mag de Culemborgse Xandra Velzeboer zich de beste shorttrackster ter wereld noemen. En daar zijn ze in Culemborg, waar de sportkampioen werd geboren en is getogen, best wel een beetje trots op. ,,We zijn trots maar nuchter, er moet heel wat gebeuren wil overal de vlag uitgaan.’’