Politie vindt in Buurmalsen bizarre hoeveelheid aan illegaal vuurwerk, Tielenaar (57) aangehouden

Thymen Arensman schuift de rol van kopman in Vuelta graag nog even voor zich uit: ‘Ik snap dat Nederland­se wielerlief­heb­bers dat zouden willen zien’

Thymen Arensman uit Beesd eindigde vorig jaar als zesde in het eindklassement van de Ronde van Spanje en won de koninginnenrit. Maar een rol als kopman in zijn vierde Vuelta? Dat komt nog te vroeg, zegt het grootste rondetalent van Nederland. ,,Ik wil nu nog niet alle druk hebben, een plek in de luwte werkt op dit moment in mijn carrière het beste voor mij.”