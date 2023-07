Profiel voor een nieuwe burgemeester der gemeente Tiel

Straks ook een container voor luiers op Gorcums milieusta­ti­on

Vanaf dit najaar kunnen jonge ouders in Gorinchem volle luiers van hun kroost wegbrengen naar de milieustraat in de stad. Wethouder Mark de Boer belooft samen met afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden naar deze oplossing te kijken en als proef in te voeren.