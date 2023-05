PSV-Ajax: jongens onder 11

Als verzetsman Paul dat ene kind niet had gered, hadden we Ann Burton nooit horen zingen

ZALTBOMMEL - Als verslaggever van het Brabants Dagblad is Bertjan Kers (58) uit Zaltbommel altijd op zoek naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog. ,,Er zijn zo veel verhalen die nog nooit verteld zijn, dat fascineert me.’’ Op uitnodiging van het Comité 4 en 5 mei in zijn woonplaats vertelde Kers gisteren tijdens de herdenking in de Gasthuiskapel zo’n verhaal. Het is ingekort voor publicatie in de krant.