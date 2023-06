PSV en Duitse profclubs naar jeugdtoernooi bij BZS in Beusichem: ‘Er staat een mooi deelnemersveld’

Nacompeti­tie­du­el TEC-Barend­recht op losse schroeven; Tielse club hoopt dinsdag uitsluit­sel te krijgen

Het is nog maar de vraag of TEC woensdagavond in de eerste ronde van de nacompetitie in actie komt tegen Barendrecht. De KNVB is officieel een onderzoek gestart naar Barendrecht-GVVV. De thuisploeg verloor het duel in de derde divisie opzettelijk. Een 3-1 voorsprong werd in zeven minuten tijd een 3-4 nederlaag.