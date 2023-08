Raad van State haalt streep door uitbreidingsplannen sportpark Glaspark in Leerdam

met video Het mooie van Enspijk wordt vereeuwigd in een tunnel (en dat helpt tegen graffiti)

Enspijk is een schoonheid van een dorp. En dat is nu zelfs te zien in de vroeger wat naargeestig ogende fietstunnel onder de provinciale weg N327 tusen Geldermalsen en de A2. ,,We hopen dat het mooie Enspijk ook in de tunnel mooi blijft.”