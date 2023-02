Reizigers opgelet: Utrechts streekvervoer staakt vandaag opnieuw

HOE IS HET NU MET? Jan en Margaret kicken kalmpjes af van Kinderdijk op hun warme heuveltje met ezeltje in de Portugese zon

Wie de kaart van Portugal bekijkt en met een pen een stip zet links van de Zuid-Portugese stad Faro, zit altijd in de buurt van de nieuwe woning van Margareth en Jan Stierman uit Kinderdijk. Vorig jaar verruilden ze hun leven als horeca-echtpaar in Grand Café Buena Vista aan de Molenstraat in Kinderdijk voor een leven als pensionado’s in het Zuid-Portugese paradijs.