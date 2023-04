RKTVC zet in tijdelijk gestaakte topper grote stap naar titel, koploper DFS duwt Dodewaard naar vijfde klasse, WNC ziet concurrent dichterbij komen

De dj die eerst de wereld over reisde en toen coronates­ter werd: ‘Wees er voor je medemens, dat heb ik altijd meegenomen’

Vorige maand testte hij nog mensen op het coronavirus, nu staat hij weer volop in de studio. De coronacrisis is precies op tijd afgelopen voor Johan Gielen; op tijd voor zijn 30-jarig jubileum. Voor de Tielse producer en dj die groot werd in de trancescene, wacht een zomer als vanouds.