Roemeense slagers spelen voor eigen rechter nadat vrouw belaagd zou zijn: ‘Als ik me niet had verdedigd, had hij me vermoord’

Politieman Bert zwemt straks het IJsselmeer over: ‘Met de schoolslag ga je het echt niet redden’

Een tocht van zeker 21 kilometer, dwars over het grootste zoetwatermeer van Nederland. Politieman Bert Stronks uit Tiel wil het volgende week gaan doen. Hij wil zwemmend het IJsselmeer trotseren. ,,Je doet het niet zomaar als je even het water in springt.”