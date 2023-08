Ruim honderd veteranen zoeken naar vermiste Maja • Het gaat weer mis in deze beruchte bocht

COLUMN Hoe de menselijke maat verdwijnt

Heel langzaam, maar wel héél zeker worden we met z’n allen in een onpersoonlijke, digitale wereld geperst. Of we willen of niet. Bedrijven voeren aan dat er personeelstekorten zijn en dat ze wel móeten digitaliseren. Ze gaan eraan voorbij dat dat ten koste gaat van belangrijke zaken als klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht.