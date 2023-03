Scooterrijder negeert stoptekens politie tijdens levensgevaarlijke dollemansrit: ‘Had een black-out’

In nog geen 5 minuten ongeveer alle overtredingen maken die je op een scooter kunt bedenken: een 18-jarige Tielenaar presteerde dat in juni vorig jaar in en om de Tielse binnenstad. Het leverde hem vrijdag bij de politierechter 70 uur werkstraf op.