Shalandra (26) geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Vijfheerenlanden: ‘Niet gekozen omdat ik vrouw ben’

met video Tweede brand in korte tijd laat voorzitter goede doelenclub achter vol vragen, maar het werk gaat zeker door

Kunnen zo’n twee- à driehonderd stoelen en tafels straks nog wel naar scholen in Suriname worden gebracht? De Stichting Vrienden van Suriname durft het niet te zeggen nu er voor de tweede keer in ruim een jaar brand is uitgebroken bij hun loods in Tiel. Met dat verschil: nu is er asbest vrijgekomen en dat is op het schoolmeubilair beland.