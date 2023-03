Slachting onder schapen in Renkum • Hoe de kozijnenman mensen bij de neus nam

THEO MAASSEN STUURT PEUTER WEG TIJDENS VOORSTELLING | Theo Maassen heeft bij zijn optreden in Antwerpen vrijdagavond iemand uit het publiek weggestuurd toen hij achter diens leeftijd kwam. Het kind was - samen met waarschijnlijk haar moeder - komen kijken naar de Nederlandse cabaretier.

OUDERS VERBIJSTERD DOOR VRIJSPRAAK TIENER DIE CASPER (29) NEERSTAK | Hij had een mes op zak en gebruikte dat bij een straatruzie om Casper Verheijen (29) neer te steken. Een jongen van 15 blijkt schuldig aan de dood van de oud-topskater uit Nijmegen. Toch hoeft hij de cel niet in. Tot onbegrip van Caspers ouders. ,,Je mag hier dus ongestraft iemand doodsteken.”

TV-KOK NADIA ZEROUALI VERLAAT ALMERE EN KEERT TERUG IN WINTERSWIJK | De bekende tv-kok Nadia Zerouali keert terug naar haar geboortedorp Winterswijk. Ze heeft haar huis in Almere verkocht. Het huis dat haar overleden man Hakim Meliani nog eigenhandig heeft verbouwd. ,,Ik ga terug naar mijn familie in Winterswijk en dat voelt zo fijn.”

SLACHTING ONDER SCHAPEN IN RENKUM, 15 DIEREN DOOD IN WEI | Schapenhouder Serge van der Zweep is geschokt door de slachting die heeft plaatsgevonden onder zijn dieren in Renkum. Liefst vijftien schapen zijn doodgebeten de afgelopen twee nachten. Door een wolf, weet Van der Zweep zeker.

HEIN EN GERT KWEKEN ‘WONDERMIDDEL’ TEGEN STIKSTOF | Het houdt veel stikstof vast, helpt de bodem reinigen én je kunt het op heel veel manieren slim verwerken. Met hun ‘wondermiddel’, mammoetgras, wil Dutch Plant Force (ook) Nederland ‘veroveren’.

RAADSEL IN BETUWE: WAAROM HEBBEN ZOVEEL MENSEN SCHEUREN IN HUN HUIZEN? | Ramen die uit het lood staan, scheve kasten of nog erger: enorme scheuren in muren. Veel mensen uit Lingenwaard kampen al jaren met funderingsschade en de gevolgen daarvan. Bij een net opgericht platform hebben zich nu al vijftig gedupeerden aangesloten.‘We weten nog veel te weinig.’

Volledig scherm De Oekraïense Serhii voor het huis © Jeffrey Groeneweg

MAANDENLANG KLUSTE VLUCHTELING SERHII AAN ‘EIGEN HUIS’ | Een heel klein paleisje mét bad. En prachtig uitzicht. De Oekraïense Serhii had toen hij ruim een jaar geleden doodvermoeid Nederland binnenreed met zijn vrouw en drie kinderen, niet durven dromen dat hij er nu zo bij zou zitten. Maar tóch is het zo. ,,Het is ongelofelijk hoeveel liefde we hier krijgen.”

DIEVEN BEROVEN WINTERSWIJKSE VISBOER LACHEND VAN DUIZENDEN EURO’S | Lachend lopen twee mannen weg, enkele ogenblikken nadat ze dagomzet van Vishandel Van den Berg uit Winterswijk hebben gestolen. Een bedrag van duizenden euro’s. Eigenaren Bas van Dijk en Judith van den Berg van de vishandel zijn woest. ,,Blijf met je klauwen van onze centen af, of nog beter: breng het terug.”

HOE DE KOZIJNENMAN MENSEN BIJ DE NEUS NAM | Via online platforms als Werkspot en Solvari zocht de Bemmelse kozijnbouwer Paul P. contact met argeloze particulieren die op zoek waren naar een klusjesman. In mum van tijd stond hij bij ze voor de deur, bracht hij een scherpe offerte uit én vroeg hij om een aanbetaling. Tot een uitvoering van de klussen kwam het echter nooit.

MUREN VAN FLESJES GROLSH OF HEINEKEN? HET ZOU BIJ HET NIEUWE GEMEENTEHUIS VAN RENSWOUDE ZOMAAR KUNNEN | Veel hout, een buitenkant van groen glas en klinkers die ooit de Dorpsstraat vormden: het nieuwe deel van het gemeentehuis van Renswoude is een feit. De nieuwbouw - anno 2023 - die tegen het bestaande pand - anno 1651 - is gezet, werd deze week officieel geopend. Wie het onderkomen vanbinnen wilde bekijken, was zaterdag van harte welkom; en daar werd goed gebruik van gemaakt.

BOSWACHTER ONTDEKT BRANDENDE AUTO, MAAR WEET NOG NIET DAT ER DODE ACHTER HET STUUR ZIT | Als boswachter van Natuurmonumenten trof Luc Roosen eerder uitgebrande auto’s in het buitengebied aan. ,,Maar nog nooit eentje met een overleden persoon achter het stuur.”

VERDRIET EN VERBIJSTERING NA INBRAAK IN MOTORZAAK | Als je het hoort, dan denk je dit kan niet waar zijn. Inbrekers dringen binnen bij motorzaak Resa Racing in Haaksbergen en nemen maar liefst 20 motoren, 7 fietsen en nog veel meer accessoires mee.De vluchtroute? Via een weiland.

DORPSKAPPER ARNOLD (82) VINDT HET NA ZEVENTIG JAAR MOOI GEWEEST | 82 jaar is hij, 70 bracht hij er door in de kapperszaak. Van glanzende vetkuiven in de sixties tot ‘hele korte kopjes’ die op hun retour zijn: Arnold Budding heeft in die tijd heel wat trends zien komen en gaan. Maar nu hangt de dorpskapper van Elst zijn schaar aan de wilgen, de familiezaak haalt het honderdjarig bestaan net niet.,,Het is verstandig nu te stoppen.”

ZOMERTIJD: ‘TIJDBEWAKER’ SLAAPT KOMENDE NACHT LEKKER DOOR | Als ‘tijdbewaker’ in opdracht van de Nederlandse overheid houdt Erik Dierikx in het nationale metrologisch instituut (VSL) in Delft nauwgezet de Nederlandse tijd bij met vier atoomklokken. Wie denkt dat hij komende nacht bij de overgang naar zomertijd druk in de weer is om ze te verzetten, vergist zich.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.