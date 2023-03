Snoeien voor die goeie ouwe goudreinet

Willem Verploeg is deze week heel zorgvuldig bezig met de verzorging, het snoeien, van een honderdtal oude en nieuwe hoogstamfruitbomen langs de Rijksstraatweg in Buurmalsen. In dit geval gaat het om de goudreinet, het appelras waar menig moeder of groetmoeder zelf appelmoes van draaide. Als het al niet als handappeltje zijn weg vond naar de gretige fruitconsument. De goudreinet is een zeer gewaardeerde klassieker voor veel appelliefhebbers.

Honderd hoogstamfruitbomen

Verploeg heeft, met steun van de provincie Gelderland die graag meer hoogstambomen ziet in de Betuwe, zo’n honderd hoogstamfruitbomen een plekje gegeven in zijn boomgaard in Buurmalsen. Daar zijn oude bomen bij, maar als ze het niet meer redden zorgt Verploeg ervoor dat er weer een nieuwe hoogstamgoudreinet voor terugkomt. ,,Ik vind het gewoon machtig mooi om dit in ere te houden. Het is ook gewoon fijn werk.’’ Het snoeien en verder onderhouden vergt van tijd tot tijd nog wel het nodige handwerk. Maar Verploeg doet wel één concessie aan de moderne tijd: hij snoeit de bomen met een elektrisch opgeladen snoeischaar.

Een leer, geen ladder

Om in de toppen van de hoogstambomen te klimmen is een leer (zeg in de Betuwe nooit een ladder, die bestaat in tegenstelling tot een leer uit meerdere stukken) in deze boomgaard hard nodig. In de huidige productieboomgaarden zie je vrijwel geen leer meer bij de laagstamboompjes. Het is tegenwoordig vaker dan vroeger letterlijk laaghangend fruit en als het fruit al wat hoger hangt dan wordt er meestal geplukt vanuit wagentjes die langs de boompjes rijden. Maar nog een ruime maand geduld, en dan zullen ook de goudreinet-bomen van Verploeg weer volop op zijn oer-Betuws in bloei staan.

