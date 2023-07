Sporthal huren in Buren wordt minder goedkoop

Bijzondere sluis waarvoor graaf Reinald II van Gelre in 1316 opdracht gaf krijgt 700 jaar later een update

Ooit was de Boutensteinse Sluis in Rumpt onderdeel van een zeer belangrijke vaarroute in Rivierenland. De sluis wordt deze zomer hersteld. Het markante bouwwerk bevat sporen die teruggaan tot in de veertiende eeuw.