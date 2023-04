Statushouders in Geldermalsen eerst naar wooncomplex als tussenstap naar huurhuis

Aantal mensen in West Betuwe dat toestem­ming geeft voor orgaandona­tie stijgt

In West Betuwe is in 2022 het aantal mensen dat expliciet toestemming geeft voor orgaandonatie gestegen. In die gemeente geven momenteel zo'n 13.000 inwoners toestemming. In 2021 waren dat er 12.900. Dat blijkt uit onderzoek van de dataredactie van deze site.