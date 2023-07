Stoep vol auto's, middenin in het Tielse centrum (maar dit keer mag het): ‘Barbiepop voor twee euro, paar schoenen voor vijf’

COLUMN Als er door die digitale arrogantie maar niemand buiten de veerboot valt

Een Franse toerist wil de vestingdriehoek met de fiets bezoeken. Die komt bij de veerpont, spreekt geen Nederlands en wil toch het water over. Normalement non problème. Die wil betalen voor de overtocht. Maar hier in Gorinchem: Grand Problème! De matroos kan en mag geen geld aannemen. Die wil wel helpen maar spreekt geen Frans. En nu?