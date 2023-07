Stralend zonnig weer in West Betuwe vandaag

Sierpla­fonds in oude luister hersteld en niet één, maar twee warmtepom­pen: deze ‘uitgewoon­de’ parochie wordt flink onder handen genomen

Een prachtig, maar ‘uitgewoond’ pand: dat verdient een beter lot, dachten ze bij de Heilige Suitbertusparochie. Later dit jaar is het restaureren geblazen aan de Kornedijk in Buren om het gebouw uit 1886 klaar te maken voor de toekomst. Dat betekent onder meer van het gas af en de bijzondere plafondschilderingen weer in oude luister herstellen. Met een miljoen aan ‘verbouwingsbudget’ wordt er serieus werk van gemaakt.